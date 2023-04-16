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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане продолжаются бои между армией и Силами быстрого реагирования
В Хартуме
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Судане второй день идут бои между армией и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает в воскресенье Associated Press.

Боевые действия с участием бронетехники, боевой авиации и автомобилей, оснащенных станковыми пулеметами, зафиксированы в столице Хартуме, соседнем городе Омдурман и в целом ряде других районов страны. В Хартуме и Омдурмане стороны ведут борьбу за штаб вооруженных сил, международной аэропорт и центр государственного телевидения.

Сообщения о столкновениях поступают из провинций Северный Дарфур и Южный Дарфур, а также из провинции Кассала, граничащей с Эритреей, и Гедареф, которая граничит с Эфиопией.

По предварительным данным, погибли не менее 56 гражданских лиц.

Обе стороны утверждают, что контролируют важнейшие объекты в Хартуме и других частях страны. При этом еще накануне стороны высказались против ведения переговоров.

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В субботу сообщалось, что в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР. Командование СБР распространило сообщения, что президентский дворец уже находится под его контролем, как и аэропорты в городах Хартум, Мерое и эль-Абьяд. В заявлениях командования также говорится, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз СБР в южном предместье Хартума.

В командовании армии Судана в свою очередь отмечали, что их действия связаны с тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с суданскими военными.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Лига арабских государств (ЛАГ) и Африканский союз призвали остановить боевые действия. В воскресенье ЛАГ провела экстренное заседание в связи с ситуацией в Судане.

В офисе египетского президента заявили, что Египет и Южный Судан готовы посредничать в достижении мира между сторонами.

Судан Хартум Омдурман
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