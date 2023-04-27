Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Стороны конфликта в Судане согласны продлить режим прекращения огня на 72 часа

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Силы быстрого реагирования (СБР) вслед за вооруженными силами Судана подтвердили готовность продлить режим прекращения огня еще на 72 часа, сообщает "Аль-Джазира".

"СБР заявили о согласии продлить режим прекращения огня в Судане на три дня", - говорится в сообщении.

Ранее суданская армия заявила, что готова продлить перемирие с 00:00 часов по местному времени, когда истекает предыдущий согласованный на трое суток режим прекращения огня.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование СБР согласились на 72-часовое прекращение огня с полуночи и призвал стороны не нарушать эту договоренность. При этом, по сообщению СМИ, эти договоренности соблюдались далеко не всегда.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие Абдель Фаттах аль-Бурхан, ставший затем главнокомандующим вооруженных сил Судана, и Мухаммед Хамдан Дагало, возглавлявший военизированные формирования - "Силы быстрого реагирования" (СБР).

Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках этих включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Что произошло за день: четверг, 27 апреля

Умершие знаменитости

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Глава TotalEnergies заявил, что эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным для рынка

"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"

"Росатом" передал Турции ядерное топливо для АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и зерновую сделку

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину и зерновую сделку

Brent подорожала до $77,94 за баррель

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"

Министр здравоохранения Турции заявил, что здоровье у Эрдогана "в порядке"
Военная операция на Украине

Удар российских военных не дал морской пехоте ВСУ выдвинуться в районы боевых действий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });