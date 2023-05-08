FT сообщила об обсуждении в ЕС санкций против китайских компаний, торгующих с Россией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассматривается предложение о введении санкции в отношении китайских компаний, которые продают России оборудование, которое, как считают в ЕС, может быть использовано военно-промышленным комплексом России, сообщила Financial Times.

В новый, 11-й пакет антироссийских санкций, который послы стран ЕС намерены обсудить 10 мая, включены семь китайских компаний, занимающиеся полупроводниками, микрочипами и другой электронной продукцией.

Как пишет Financial Times , которая имела возможность ознакомиться с подготовленным Еврокомиссией проектом санкционного списка, включены две компании материкового Китая - 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять гонконгских компаний, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Кроме китайских компаний по тем же основаниям планируется ввести санкции против компаний в Армении, ОАЭ и Сирии.

Еврокомиссия отказалась от комментариев, отмечает газета.