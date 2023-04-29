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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Эрдоган объявил имя первого турецкого астронавта, который отправится на МКС в этом году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал имя турецкого астронавта, который в ноябре этого года отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках третьей миссии коммерческих астронавтов компании Axiom Space.

"На Международную космическую станцию отправится наш брат Альпер Гезеравджы, героический турецкий пилот, который добился значительных успехов во время службы в командовании наших Военно-воздушных сил", - заявил он, выступая в субботу на фестивале TEKNOFEST.

Как добавил Эрдоган, "дублером выбран наш брат Тува Джихангир Атасевер - - инженер в области разработки ракет-носителей в компании Roketsan".

В сентябре 2022 года глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что первый в истории турецкой космонавтики астронавт отправится на МКС в 2023 году.

По его словам, будущая миссия является частью "дорожной карты" развития Турции в космической сфере на следующие 10 лет, в которую, помимо прочего, входят миссии на низкой околоземной орбите и Луне, а также разработка спутниковых систем международного уровня.

По данным Axiom Space, отбор астронавта для миссии осуществлялся Исследовательским институтом космических технологий TUBITAK при поддержке Axiom Space и под руководством Турецкого космического агентства.

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В марте НАСА сообщало, что в рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек проведет на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Астронавты пройдут подготовку к миссии при участии НАСА, международных партнеров и компании SpaceX, которая предоставит пилотируемый корабль Crew Dragon для полета экипажа к станции и возвращению с нее на Землю.

Тренировки экипажа для будущей миссии планируется начать этой весной.

МКС Axiom Space Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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