Запуск миссии коммерческих астронавтов Axiom-2 к МКС запланирован на 9 мая

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Запуск корабля Crew Dragon c экипажем из четырех человек в рамках второй миссии коммерческих астронавтов американской частной компании Axiom Space к Международной космической станции (МКС) намечен на 9 мая по Московскому времени, сообщил в четверг глава компании Майкл Саффредини.

"Мы вместе с NASA назначили дату запуска на 22:43 по времени Восточного побережья США 8 мая (9 мая в 05:43)", - сообщил Саффредини в ходе телеконференции NASA.

По данным компании, обязанности командира корабля будет исполнять бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом в рамках миссии станет предприниматель Джон Шоффнер. Также в состав экипажа войдут два астронавта из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али Аль-Карни.

Планируется, что в рамках миссии Axiom-2 частные астронавты отправятся к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше.

В конце 2023 года планируется провести третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырёх человек проведёт на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.