Axiom Space подписала новый контракт с NASA для полета коммерческих астронавтов на МКС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американская частная компания Axiom Space подписала контракт с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на осуществление третьей миссии коммерческих астронавтов на Международной космической станции (МКС) в конце 2023 года, сообщило в среду NASA.

"NASA и Axiom Space подписали контракт на проведение третьей миссии частных астронавтов на Международной космической станции, запуск к которой намечен на дату не ранее ноября 2023 года со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным агентства, в рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек проведет на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Имена кандидатов для полета на станцию, а также их дублеров, должны будут представлены компанией на рассмотрение NASA и международным партнерам. Командиром экипажа, согласно требованию американского космического ведомства, должен быть ранее летавший в космос астронавт NASA.

Одобренные кандидаты пройдут подготовку к миссии при участии NASA, международных партнеров и компании SpaceX, которая предоставит пилотируемый корабль Crew Dragon для полёта экипажа к станции и возвращению с нее на Землю.

Тренировки экипажа для будущей миссии планируется начать этой весной.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полет экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС намечен на 1 мая 2023 года. В ней примут участие бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, предприниматель Джон Шоффнер, а также два астронавта из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али Аль-Карни.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.