Саакашвили отказался от услуг очередного лечащего врача

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за время 14-месячной госпитализации в тбилисской клинике "Вивамед" отказался от услуг уже третьего лечащего врача, сообщил в субботу директор клиники Зураб Чхаидзе.

"Все врачи клиники, общающиеся с Саакашвили, находятся под сильнейшим стрессом. Любое объективное заявление лечащего врача о состоянии здоровья Саакашвили вызывает у него крайне негативную реакцию и отказ от дальнейшего лечения", - заявил он.

Чхаидзе опроверг утверждения родных и близких Саакашвили, что уже два дня экс-президент находится в критическом состоянии. "Что касается критических пациентов, такие пациенты врачей не выбирают. В течение последних двух дней состояние здоровья Саакашвили не изменилось. Накануне у него действительно была рвота, но это от грубейшего нарушения рациона питания", - сказал директор клиники.

По его словам, Саакашвили питается исключительно блюдами, приготовленными его матерью.