Саакашвили отказался от услуг очередного лечащего врача
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили за время 14-месячной госпитализации в тбилисской клинике "Вивамед" отказался от услуг уже третьего лечащего врача, сообщил в субботу директор клиники Зураб Чхаидзе.
"Все врачи клиники, общающиеся с Саакашвили, находятся под сильнейшим стрессом. Любое объективное заявление лечащего врача о состоянии здоровья Саакашвили вызывает у него крайне негативную реакцию и отказ от дальнейшего лечения", - заявил он.
Чхаидзе опроверг утверждения родных и близких Саакашвили, что уже два дня экс-президент находится в критическом состоянии. "Что касается критических пациентов, такие пациенты врачей не выбирают. В течение последних двух дней состояние здоровья Саакашвили не изменилось. Накануне у него действительно была рвота, но это от грубейшего нарушения рациона питания", - сказал директор клиники.
По его словам, Саакашвили питается исключительно блюдами, приготовленными его матерью.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.