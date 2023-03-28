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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В МИД Грузии вызвали посла Норвегии из-за присуждения правозащитной премии Саакашвили

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд Андерсен была приглашена в МИД Грузии в связи с тем, что Норвежская консервативная партия присудила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили премию за продвижение прав человека, сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.

Посла проинформировали о негативном отношении грузинской стороны к этому решению.

В МИД Грузии считают, что передача премии Саакашвили несовместима с его статусом заключенного, осужденного за злоупотребление властью, нарушением прав человека.

"Данное решение Норвежской консервативной партии не способствует деполяризации грузинского общества и является оскорбительным для граждан и их семей, ставших жертвами преступных действий, совершенных во время правления Саакашвили", - говорится в сообщении МИД.

Посол на это сказала, что награждение Саакашвили не является официальной позицией правительства Норвегии, отметили в МИД.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 марта в беседе с журналистами сравнил присуждение премии Михаила Саакашвили с награждением такой же премией осужденного Андерса Брейвика.

Грузинские телеканалы показали, как на конгрессе Норвежской консервативной партии премия Саакашвили была передана его матери и сыну.

Норвегия Грузия МИД Михаил Саакашвили Хелен Санд Андерсен Норвежская консервативная партия
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