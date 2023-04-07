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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Саакашвили заявил, что умирает

Саакашвили заявил, что умирает
Михаил Саакашвили. Архивное фото.
Фото: Ираклий Геденидзе/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей в этой стране, заявил газете Politico, что страдает от большого количества заболеваний и просит международное сообщество помочь ему.

"В заключении мое здоровье резко ухудшилось, сейчас я умираю. Я систематически подвергаюсь пыткам, физическим и психологическим, в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что после задержания в Грузии у него развились более 20 серьезных заболеваний. Саакашвили призвал Вашингтон, Лондон, Брюссель и все международное сообщество помочь ему.

"Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, оказав дипломатическое давление на власти Грузии", - говорится в его заявлении.

Политик передал текст своего заявления изданию через адвокатов.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия
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