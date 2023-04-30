Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 апреля

Украинский обстрел Брянской области, референдум в Узбекистане, Израиль обстреливает Сирию

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Жертвами украинского обстрела в Брянской области стали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

- В Узбекистане открылись участки для голосования по проекту новой конституции. Гражданам страны предстоит ответить на единственный вопрос: принимаете ли вы закон "О Конституции Республики Узбекистан".

- Пашинян и Блинкен обсудили предстоящие в США переговоры Армении и Азербайджана. Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта.

- Израильские истребители атаковали объекты в сирийской провинции Хомс. Ранены двое мирных жителей.

- Володин встретился с президентом Кубы. Встреча прошла в рамках визита делегации Госдумы на Кубу.