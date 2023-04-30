Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 апреля

Украинский обстрел Брянской области, референдум в Узбекистане, Израиль обстреливает Сирию

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Жертвами украинского обстрела в Брянской области стали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

- В Узбекистане открылись участки для голосования по проекту новой конституции. Гражданам страны предстоит ответить на единственный вопрос: принимаете ли вы закон "О Конституции Республики Узбекистан".

- Пашинян и Блинкен обсудили предстоящие в США переговоры Армении и Азербайджана. Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта.

- Израильские истребители атаковали объекты в сирийской провинции Хомс. Ранены двое мирных жителей.

- Володин встретился с президентом Кубы. Встреча прошла в рамках визита делегации Госдумы на Кубу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Володин встретился с президентом Кубы

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });