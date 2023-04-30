Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Элла Памфилова посетила в Ташкенте участки для голосования на референдуме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова посетила в Ташкенте участки, где проходит голосование на референдуме по проекту закона о конституции Узбекистана в новой редакции.

Как передал корреспондент "Интерфакса", глава ЦИК России побывала на избирательных участках столицы Узбекистана, которые располагаются в университетах, школах и медицинских учреждениях. На участке №566 Памфилова оставила запись в книге для иностранных наблюдателей.

На референдум, проходящий в воскресенье в Узбекистане, прибыли 383 международных наблюдателя из 45 стран.

К 12:00 (10:00 по московскому времени) явка граждан составила 35,13%, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

В новой редакции конституции число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65 человек; о продлении срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет; о запрете смертной казни; о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Элла Памфилова ЦИК РФ Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 апреля

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Блинкен подтвердил приверженность США мирному решению армяно-азербайджанского конфликта

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Сенаторы призвали Байдена активизировать изъятие иранских нефтяных активов

Володин встретился с президентом Кубы

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });