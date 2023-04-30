Элла Памфилова посетила в Ташкенте участки для голосования на референдуме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова посетила в Ташкенте участки, где проходит голосование на референдуме по проекту закона о конституции Узбекистана в новой редакции.

Как передал корреспондент "Интерфакса", глава ЦИК России побывала на избирательных участках столицы Узбекистана, которые располагаются в университетах, школах и медицинских учреждениях. На участке №566 Памфилова оставила запись в книге для иностранных наблюдателей.

На референдум, проходящий в воскресенье в Узбекистане, прибыли 383 международных наблюдателя из 45 стран.

К 12:00 (10:00 по московскому времени) явка граждан составила 35,13%, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

В новой редакции конституции число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65 человек; о продлении срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет; о запрете смертной казни; о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.