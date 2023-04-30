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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

ЦИК Узбекистана завершил подготовку референдума по проекту новой конституции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В воскресенье в Узбекистане пройдет всенародный референдум по проекту закона о новой конституции страны.

Участки для голосования откроются в 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) и закроются в 20:00 (18:00 по Москве). Предварительные итоги ЦИК объявит 1 мая.

Более 611 тыс. граждан страны, не имеющих возможность в день всенародного референдума находиться по месту жительства, 19-26 апреля проголосовали досрочно.

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил на брифинге о готовности к проведению референдума.

"Все 10758 участков для голосования приведены в полную готовность", - сказал Низамходжаев.

По его словам, участковыми избирательными комиссиями составлены списки участников референдума, в которые включены около 19,722 млн человек.

В новой редакции Конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса(парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Узбекистан ЦИК
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