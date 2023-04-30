В Узбекистане открылись участки для голосования по проекту новой конституции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Узбекистане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Участковые комиссии референдума, открывшиеся в 08:00 по местному времени (06:00 по Москве), продолжат свою работу до 20:00 (18:00 по Москве). После этого начнется подсчет голосов.

Всего в Узбекистане образовано 10 761 избирательных участков, в том числе за рубежом в 39 странах открыты 55 стационарных избирательных участков.

По данным ЦИК, на 207 участках установлена система видеонаблюдения за ходом голосования. Процесс голосования на участках, где будут установлены видеокамеры, будет транслироваться на портале ЦИК, на большом мониторе в пресс-центре и в здании Центральной избирательной комиссии.

Проголосовать на референдуме смогут более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого составляет 36,2 млн человек. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

Гражданам страны предстоит ответить на единственный вопрос: принимаете ли вы закон "О Конституции Республики Узбекистан". Вариантов ответа два - "да" и "нет"

ЦИК Узбекистана аккредитовал на всенародный референдум 383 наблюдателя из 45 стран и 11 международных организации, число местных наблюдателей превышает 44 тысячи.

В новой редакции Конституции Узбекистана, которую утвердила Законодательная (нижняя) палата Олий мажлиса (парламента) и одобрил Сенат (верхняя палата парламента) число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434. В целом конституция страны обновится на 65%. Среди поправок - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.

Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.