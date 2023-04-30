Референдум в Узбекистане по обновленной конституции признан состоявшимся

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Узбекистане на референдуме по проекту закона о новой конституции достигнут необходимый порог явки для признания плебисцита состоявшимся, сообщил заместитель председателя Центризбиркома республики Бахром Кучкаров на брифинге в воскресенье.

Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

К 13:00 (11:00 по московскому времени - ИФ) бюллетени получили 12 млн 83 тыс. 105 граждан - это 62,24% от общего числа людей, включенных в списки, пояснил Кучкаров.

В воскресенье в Узбекистане проходит республиканский референдум по проекту закона о конституции. Проголосовать на референдуме смогут более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого составляет 36,2 млн человек.