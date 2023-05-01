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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Мирзоян, Блинкен и Байрамов обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении, Азербайджана и госсекретарь США на встрече в Вашингтоне обсудили процесс урегулирования отношений между Ереваном и Баку.

"1 мая в столице США Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ведомстве отметили, что была затронута гуманитарная ситуация, "сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора".

Азербайджан США Армения
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