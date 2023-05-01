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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут в США переговоры с участием Блинкена

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в понедельник в Арлингтоне (США, штат Вирджиния) проведут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сообщает госдеп.

Планируется, что Блинкен проведет в здании Национального учебного центра иностранных дел имени Джорджа Шульца отдельные встречи с Мирзояном и Байрамовым. Переговоры Байрамова и Мирзояна с участием госсекретаря США начнутся там же в 16:45 по Москве.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении накануне отправились в США для участия в переговорах.

Как сообщил в воскресенье госдеп, Блинкен подтвердил, что США готовы оказывать постоянную поддержку мирным переговорам Армении и Азербайджана, назвав их единственным путем к урегулированию конфликта между странами.

Азербайджан Армения США Энтони Блинкен
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