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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

США озабочены созданием Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об озабоченности американской стороны созданием Баку контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, что препятствует усилиям по мирному урегулированию в регионе, сообщил госдеп.

"Он выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов в связи с тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу", - говорится в сообщении.

Блинкен "подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств", а также отметил важность азербайджано-армянских мирных переговоров, пообещав поддержку США мирному процессу, отметил госдеп.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Алиев в ходе беседы заявил, что установка КПП "обеспечена в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными нормами".

Целью создания КПП является не ограничение движения, а обеспечение контроля, отметил президент.

Как сообщалось, накануне Блинкен провел беседу с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и также подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявив, что "прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе".

США Азербайджан Лачинский коридор Энтони Блинкен Ильхам Алиев
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