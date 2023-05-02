В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании за последний год значительно увеличился рейтинг поддержки короля Великобритании Карла III, свидетельствуют результаты опроса для издания The Times.

Согласно его данным, 62% британцев считают, что Карл III будет хорошим королем. Для сравнения, в марте 2022 года такого мнения придерживались 39% респондентов.

Кроме того, опрос показал, что 60% опрошенных британцев выступают за сохранение монархии. В свою очередь 26% хотят, чтобы главу государства избирали. Больше всего сторонников монархии - среди людей старше 65 лет, меньше всего - в возрастной группе между 18 и 24 годами.

Ранее сообщалось, что церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет 6 мая.

В Букингемском дворце сообщили, что на церемонию в Вестминстерское аббатство прибудут представители более чем 200 стран, в том числе около 100 глав государств.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.