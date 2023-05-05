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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Великобритания потратит на коронацию Карла III до $125 млн

Великобритания потратит на коронацию Карла III до $125 млн
Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Расходы на мероприятия, связанные с коронацией британского короля Карла III, оцениваются в 50-100 млн фунтов стерлингов ($63-125 млн), сообщают западные СМИ со ссылкой на неофициальные данные.

По оценкам CNBC, в пересчете на сегодняшние цены коронация Елизаветы II в 1953 году обошлась британской казне в 50 млн фунтов, коронация Георга VI в 1937 году - в 24,8 млн фунтов.

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Коронация Карла III состоится в субботу, 6 мая, и соберет около 2 тысяч VIP-гостей - вчетверо меньше, чем коронация Елизаветы II. Праздничные мероприятия продлятся три дня, включая объявленный выходным понедельник, и будут включать концерт с участием звезд.

По сообщениям, сам монарх хотел провести относительно короткую и недорогую церемонию. Его коронация продлится около часа, в то время как у Елизаветы II она заняла несколько часов.

Британские бары, рестораны и гостиницы заработают 350 млн фунтов благодаря коронации, полагает отраслевая организация UK Hospitality.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.

Великобритания Карл III
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