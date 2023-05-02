Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Перенесенный выход в открытый космос российского экипажа с борта Международной космической станции (МКС) состоится в ночь на 4 мая, сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС с 29 апреля по 1 мая говорится, что экипаж провел подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-57) по российской программе, намеченному в ночь на 4 мая.

24 апреля в "Роскосмосе" сообщили, что запланированный на 26 апреля выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесен на начало мая для "более детальной проработки его задач".

При этом в госкорпорации отметили, что подготовка к предстоящему выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина проходит штатно.

В тот же день в NASA сообщили, что следующие выходы в открытый космос российского экипажа с борта МКС пройдут 3 и 12 мая.

19 апреля космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых перенесли радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.