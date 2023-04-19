Манипулятор ERA перенес радиатор между модулями МКС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты в ходе работ в открытом космосе задействовали манипулятор ERA для переноса радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Действиями роботизированной руки с борта МКС управлял космонавт Андрей Федяев. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, работающие снаружи станции, контролировали процесс переноса радиационного теплообменника между модулями МКС.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.