Президенты Южной Кореи и США не обсуждали военную помощь Украине

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и президент США Джо Байден не обсуждали военную помощь Украине во время саммита в среду, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя южнокорейского лидера.

"Украинский вопрос был упомянут очень кратко", - заявил журналистам высокопоставленный представитель южнокорейского президента.

"Мы говорили о том, как мы увеличиваем гуманитарную помощь, финансовые взносы и невоенную поддержку (Киева - ИФ). (...) Мы сказали, что примем участие в обсуждении восстановления (Украины - ИФ) в сотрудничестве с Соединенными Штатами (...) Помимо этого, не было никакого обсуждения прямой военной поддержки", - отметил чиновник.

Саммит Юн Сок Еля и Байдена прошел 26 апреля в Вашингтоне.

Ранее президент Южной Кореи допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники. В Кремле в связи с этим выразили сожаление.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций, и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это - продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - отметил он.