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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Генсек НАТО заявил, что альянс поставил Киеву почти всю обещанную боевую технику

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО предоставили Украине почти все обещанные ей боевые машины, в том числе 230 танков, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Уже поставили более 98% обещанных Украине боевых машин. Это около 1550 бронемашин, 230 танков и прочее оборудование, включая огромное количество боеприпасов", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

Он назвал помощь Киеву от альянса беспрецедентной.

По его словам, союзники по НАТО также обучили и снабдили оборудованием в общей сложности девять украинских бронетанковых бригад.

На прошлой неделе Столтенберг в Киеве напомнил о сложности обеспечения работы переданного Украине вооружения. Он отметил, что "очень важно добиться того, чтобы все системы вооружения, которые уже в распоряжении Украины, функционировали должным образом". "Это означает, что требуется колоссальное количество боеприпасов. Нужны запчасти, ремонтные работы", - подчеркнул он.

В начале апреля генсек НАТО заявил, что страны альянса уже предоставили военную помощь Украине на сумму 65 млрд евро.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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