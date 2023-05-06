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NASA запланировало полет коммерческих астронавтов миссии Axiom-2 к МКС на 22 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек в рамках второй миссии коммерческих астронавтов компании Axiom Space к Международной космической станции (МКС) намечен на 22 мая по московскому времени, сообщило в субботу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В миреМиссия коммерческих астронавтов Axiom-2 на МКС откладываетсяЧитать подробнее

"NASA, Axiom Space и SpaceX планируют осуществить запуск второй миссии Axiom к МКС не ранее 21 мая в 17:37 по времени Восточного побережья США (22 мая, в 00:37 МСК)", - говорится в сообщении управления в соцсетях.

В рамках миссии Axiom-2 экипаж из четырех человек отправится к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

По данным компании, обязанности командира корабля будет исполнять бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом в рамках миссии станет предприниматель Джон Шоффнер. Также в состав экипажа войдут два астронавта из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды продлилась на неделю больше.

В конце 2023 года планируется провести третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на станции две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Axiom Crew Dragon NASA SpaceX МКС
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