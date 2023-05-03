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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Президент Ирана прибыл в Сирию с первым визитом с 2010 года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Сирию с официальным двухдневным визитом, сообщает агентство Sana.

Ожидается, что в Дамаске Раиси и президент Сирии Башар Асад проведут переговоры и подпишут ряд соглашений.

Ближневосточные СМИ отмечают, что это первый визит президента Ирана в Сирию с 2010 года.

Ранее в иранском правительстве отметили, что визит Раиси, который состоится по приглашению президента Сирии, будет иметь "важное стратегическое значение" для обеих стран.

Ибрахим Раиси Башар Асад Иран Сирия
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