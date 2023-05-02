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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрагим Раиси прибудет в среду в Дамаск с двухдневным официальным визитом по приглашению сирийского коллеги Башара Асада.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что в ходе переговоров Асад и Раиси обсудят "двусторонних отношения, представляющие общий интерес политические и экономические вопросы, а также позитивные события в регионе".

Президента Ирана в ходе визита будет сопровождать делегация представителей деловых кругов и политиков.

Иранские СМИ отмечают, что это будет первый визит иранского президента в Сирию за последние десять лет.

Раиси, помимо переговоров с сирийским коллегой, примет участие во встрече сирийских и иранских бизнесменов, а также посетит священные места.

Иран, наряду с Россией и Турцией, является гарантом мирного урегулирования сирийского конфликта.

Иран Сирия Ибрагим Раиси
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