Сирия и Иран заключили соглашение о стратегическом партнерстве в нефтяной отрасли

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси подписали в среду в Дамаске соглашение о стратегическом сотрудничестве, в том числе в нефтяной промышленности, сообщает Press TV.

По данным телеканала, соглашение о "всеобъемлющем долгосрочном стратегическом партнерстве" состоит из 14 документов и предусматривает также совместную деятельность в торговой области, в сферах авиации, железнодорожного транспорта, машиностроения, энергетики, технологий и коммуникаций, сельского хозяйства, содействия паломничеству в святые места для жителей двух стран.

В среду президент Ирана прибыл в Сирию с двухдневным официальным визитом. Это первая поездка иранского президента в Сирию за более чем 10 лет

Иранские и сирийские СМИ сообщали, что Раиси и Асад провели встречу, в ходе которой заявили о важности отношений Тегерана и Дамаска не только для Ирана и Сирии, но и для остальных государств региона.