Генсек ООН ждет от РФ ответа на улучшенное предложение по зерновой инициативе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ожидает, в том числе, от России ответа на его предложение по продлению и расширению черноморской зерновой инициативы.

"Я выдвинул новое предложение. Оно нацелено на продление, расширение и улучшение зерновой инициативы. Предложение направлено президентам России, Украины и Турции", - сказал он на пресс-конференции в Кении.

"Мне сообщили, что в Кремле изучают предложение и что будет ответ", - добавил Гутерриш.

Говоря о переговорах по решению проблемы экспорта агропродукции и удобрений из РФ, он сообщил, что в Москву на переговоры прибудет глава Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен. "Ребекка Гринспен посетит Москву на этой неделе", - сказал генсек ООН.