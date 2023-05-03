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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Генсек ООН ждет от РФ ответа на улучшенное предложение по зерновой инициативе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ожидает, в том числе, от России ответа на его предложение по продлению и расширению черноморской зерновой инициативы.

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"Я выдвинул новое предложение. Оно нацелено на продление, расширение и улучшение зерновой инициативы. Предложение направлено президентам России, Украины и Турции", - сказал он на пресс-конференции в Кении.

"Мне сообщили, что в Кремле изучают предложение и что будет ответ", - добавил Гутерриш.

Говоря о переговорах по решению проблемы экспорта агропродукции и удобрений из РФ, он сообщил, что в Москву на переговоры прибудет глава Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен. "Ребекка Гринспен посетит Москву на этой неделе", - сказал генсек ООН.

РФ ООН Антониу Гутерриш зерновая сделка
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