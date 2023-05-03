В МИД Турции заявили о переговорах по повторному подключению Россельхозбанка к SWIFT

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В рамках "зерновой сделки" возможно повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Anadolu.

"В повестке - повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT", - заявил Чавушоглу. При этом он отметил, что в Турции не видят желания западных компаний работать "с этими банковскими структурами".

По словам министра, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил подключить один из турецких банков, который сможет выступить в качестве посредника к операциям по "зерновой сделке".

Чавушоглу добавил, что по вопросу продления сделки ведется серьезная работа, однако "гарантий нет".

Так называемая "зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании морского коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и о снятии барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.