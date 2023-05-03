Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В МИД Турции заявили о переговорах по повторному подключению Россельхозбанка к SWIFT

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В рамках "зерновой сделки" возможно повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Anadolu.

"В повестке - повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT", - заявил Чавушоглу. При этом он отметил, что в Турции не видят желания западных компаний работать "с этими банковскими структурами".

По словам министра, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил подключить один из турецких банков, который сможет выступить в качестве посредника к операциям по "зерновой сделке".

Чавушоглу добавил, что по вопросу продления сделки ведется серьезная работа, однако "гарантий нет".

Так называемая "зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании морского коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и о снятии барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

SWIFT Мевлют Чавушоглу Антониу Гутерриш ООН Россельхозбанк Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });