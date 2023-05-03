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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Переговоры по продлению зернового соглашения на уровне заместителей министров обороны России, Украины и Турции запланированы на 5 мая в Стамбуле, сообщает в среду агентство Anadolu.

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"Ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая, на ней они обсудят продление черноморской зерновой сделки", - приводит "Анадолу" слова министра обороны Турции Хулуси Акара.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Турция Украина РФ зерновая сделка
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