Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Замгенсека ООН прибыл в Судан для обсуждения доставки гуманитарной помощи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл на переговоры в Судан, чтобы договориться о безопасных поставках помощи гражданскому населению на фоне боестолкновений, не утихающих в стране последние недели.

"Прибыл в Порт-Судан, чтобы выразить приверженность ООН народу Судана", - сообщил дипломат в соцсетях.

Кроме того, по видеосвязи он заявил журналистам, что рассчитывает на встречу с лидерами обеих конфликтующих сторон, чтобы получить от них гарантии для безопасной доставки гуманитарной помощи от ООН населению.

В миреЧисло внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тыс. человекЧитать подробнее

Гриффитс пояснил, что у ООН есть план по развертыванию своего гуманитарного персонала для доставки и распределения предметов первой необходимости, таких как медикаменты, продовольствие и вода. Однако ему нужна ясность в том, что касается обеспечения безопасности, необходимой для реализации персоналом ООН этой инициативы.

В настоящий момент доставка и раздача помощи мирному населению затруднена из-за высоких рисков для гуманитарного персонала, отмечают западные СМИ.

Агентство EFE сообщило, что Всемирная продовольственная программа ООН, одно из главных гуманитарных подразделений организации, заявила в среду об инциденте, в ходе которого шест ееь грузовиков были разграблены в Судане. Его подробности не приводятся, но известно, что помощь направлялась в Дарфур.

ООН Мартин Гриффитс Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Запасы в подземных хранилищах газа в Европе превысили 60%

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая

Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });