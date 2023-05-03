Замгенсека ООН прибыл в Судан для обсуждения доставки гуманитарной помощи

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл на переговоры в Судан, чтобы договориться о безопасных поставках помощи гражданскому населению на фоне боестолкновений, не утихающих в стране последние недели.

"Прибыл в Порт-Судан, чтобы выразить приверженность ООН народу Судана", - сообщил дипломат в соцсетях.

Кроме того, по видеосвязи он заявил журналистам, что рассчитывает на встречу с лидерами обеих конфликтующих сторон, чтобы получить от них гарантии для безопасной доставки гуманитарной помощи от ООН населению.

Гриффитс пояснил, что у ООН есть план по развертыванию своего гуманитарного персонала для доставки и распределения предметов первой необходимости, таких как медикаменты, продовольствие и вода. Однако ему нужна ясность в том, что касается обеспечения безопасности, необходимой для реализации персоналом ООН этой инициативы.

В настоящий момент доставка и раздача помощи мирному населению затруднена из-за высоких рисков для гуманитарного персонала, отмечают западные СМИ.

Агентство EFE сообщило, что Всемирная продовольственная программа ООН, одно из главных гуманитарных подразделений организации, заявила в среду об инциденте, в ходе которого шест ееь грузовиков были разграблены в Судане. Его подробности не приводятся, но известно, что помощь направлялась в Дарфур.