ВС Судана заявили об уничтожении половины военного потенциала СБР

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана за 16 дней боев с "Силами быстрого реагирования" (СБР) смогли примерно наполовину сократить их военный потенциал, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление суданских военных.

По их оценкам, на 15 апреля командование СБР мобилизовало для боевых действий 27 315 бойцов с опытом, 39 490 новобранцев, 104 БМП, 1 т950 военных машин и более 170 транспортных средств, оборудованных пулеметами. Армии Судана удалось сократить военные ресурсы СБР на 45 - 55%, утверждают военные.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. Бои в стране продолжаются, несмотря на очередное продление режима прекращения огня.

С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,6 тысячи получили ранения. В ООН полагают, что реальные цифры значительно выше. Также в ООН отмечали, что из Судана выехали 73 тысячи человек, а всего число беженцев может возрасти до 815 тысяч человек.

В Международной организации по миграции обнародовали данные, согласно которым число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тысяч человек, а более 100 тысяч покинули страну.