Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

ВС Судана заявили об уничтожении половины военного потенциала СБР

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана за 16 дней боев с "Силами быстрого реагирования" (СБР) смогли примерно наполовину сократить их военный потенциал, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление суданских военных.

По их оценкам, на 15 апреля командование СБР мобилизовало для боевых действий 27 315 бойцов с опытом, 39 490 новобранцев, 104 БМП, 1 т950 военных машин и более 170 транспортных средств, оборудованных пулеметами. Армии Судана удалось сократить военные ресурсы СБР на 45 - 55%, утверждают военные.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. Бои в стране продолжаются, несмотря на очередное продление режима прекращения огня.

С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,6 тысячи получили ранения. В ООН полагают, что реальные цифры значительно выше. Также в ООН отмечали, что из Судана выехали 73 тысячи человек, а всего число беженцев может возрасти до 815 тысяч человек.

В Международной организации по миграции обнародовали данные, согласно которым число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тысяч человек, а более 100 тысяч покинули страну.

Судан Хартум СБР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Европол сообщил о задержании около 300 человек по делу о наркоторговле в даркнете

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Экс-премьер Молдавии предстанет перед судом по делу о концессии кишиневского аэропорта

Голливудские сценаристы объявили забастовку

Голливудские сценаристы объявили забастовку

В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

В Великобритании в преддверии коронации выросла популярность Карла III

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Что случилось этой ночью: вторник, 2 мая

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });