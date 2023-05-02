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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Самолеты ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан РФ и СНГ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России эвакуировали из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину, сообщает Минобороны РФ.

"По решению Президента Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину", - говорится в сообщении.

Военный добавили, что воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России осуществляют доставку из Республики Судан в РФ более 200 человек, а также сопровождающих их лиц, грузов.

Минобороны РФ Судан
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