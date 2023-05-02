Число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тыс. человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 330 тыс. человек, более 100 тыс. покинули страну, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на международную организацию по миграции.

По данным организации, 334 053 человека оказались внутреннее перемещенными в результате столкновений в Судане. Также около 100 тыс. человек пересекли границу и отправились в соседние страны.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

С момента начала конфликта в Судане погибли более 500 человек, более 4,5 тыс. получили ранения. В то же время в ООН полагают, что на деле эти цифры значительно выше.