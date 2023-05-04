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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Алиев анонсировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении в мае в России

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении должен состояться в мае в России. Он объявил это на международной конференции в Шуше, его цитируют официальные СМИ Азербайджана.

Президент назвал лучшим способом достижения соглашения прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией, "без каких-либо посредников, фасилитаторов и помех".

"Считаю, что прямые переговоры между двумя странами будут более полезными и нужными. Думаю, нам следует и дальше двигаться в этом направлении, если, конечно, Армения также готова к этому", - сказал Алиев.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в эти дни проводят переговоры в Вашингтоне по проекту мирного договора.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах, и призываем к продолжению диалога. Устойчивое и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей для обеих стран и региона", - сообщил в соцсетях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Армения Азербайджан МИД Ильхам Алиев США Арарат Мирзоян Джейхун Байрамов
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