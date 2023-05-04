В МИД Армении рассказали о прогрессе по некоторым вопросам на переговорах с Азербайджаном

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в результате переговоров в США достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта соглашения о мире, заявили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

"Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что Мирзоян и Байрамов выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Стороны договорились продолжить обсуждения", - сообщили в МИД.

В свою очередь МИД Азербайджана сообщил, что Баку и Ереван по итогам переговоров в Арлингтоне достигли договоренности по некоторым пунктам проекта мирного договора, но по некоторым основным моментам позиции сторон отличаются.

"Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на переговорах в Арлингтоне (США) обсудили вопросы нормализации отношений. Министры и сопровождающие их лица достигли взаимной договоренности по некоторым пунктам соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, но в тоже время приняли сохранение различных позиций по некоторым основным вопросам", - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны договорились продолжить обсуждения, добавили в ведомстве.

Армяно-азербайджанские переговоры прошли с 1 по 4 мая в Арлингтоне.