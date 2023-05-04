В США заявили, что не имеют отношения к инциденту с дронами в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль и не призывают Украину действовать таким образом за пределами ее границ, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в четверг.

"Утром я видел комментарии Дмитрия Пескова,... который заявлял, что мы в Вашингтоне как-то связаны с этим. Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения", - заявил Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Он отметил, что США не диктуют Украине условия, на которых она должна "защищать себя", но при этом не призывают Киев наносить удары на территории других стран.

Кирби заявил, что в США все еще не имеют полного представления о произошедшем в Москве инциденте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне", и за атакой дронов "безусловно" стоит Вашингтон.

Накануне пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая "киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ". В Кремле расценили эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ" и заявили, что оставляют за собой право "принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".