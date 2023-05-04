Песков не стал комментировать заявления США о непричастности к атаке дронов на Кремль

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил о непричастности Вашингтона к атаке беспилотников на Кремль.

Вопрос о том, будет ли Песков комментировать это заявление, "Интерфакс" задал пресс-секретарю президента РФ в четверг.

"Нет. Мы сказали именно то, что хотели", - сказал Песков. Ранее он заявил, что решение об ударе беспилотниками по Кремлю принималось не в Киеве, а в Вашингтоне.

"Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял", - сказал Песков.