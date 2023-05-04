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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Блинкен заявил о возможности заключения мирного договора Баку и Еревана в ближайшее время

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора.

"Это соглашение - в пределах видимости", - сказал он после переговоров c главой МИД Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Заключение договора будет важно для интересов народов Азербайджана и Армении. Оно также будет иметь положительные последствия за пределами этих стран", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что США привержены задаче довести дело мирное урегулирование до конца.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении в свою очередь заявили, что в результате переговоров в США главы МИД Армении и Азербайджан добились прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта соглашения о мире.

МИД Азербайджана сообщал, что Баку и Ереван по итогам переговоров в Арлингтоне достигли договоренности по некоторым пунктам проекта мирного договора, но по некоторым основным моментам позиции сторон отличаются.

Азербайджан Армения США Энтони Блинкен
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