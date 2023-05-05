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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Блинкен заявил о необходимости рассмотреть проект мирного соглашения между Баку и Ереваном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - США считают важным, чтобы на настоящем этапе перспективы заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией рассмотрели в Баку и Ереване, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В миреБлинкен заявил о возможности заключения мирного договора Баку и Еревана в ближайшее времяЧитать подробнее

"Я предложил министрам (главе МИД Армении Арарату Мирзояну и министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову - ИФ) вернуться в свои столицы и поделиться со своими правительствами видением того, что соглашение находится в пределах досягаемости при проявлении большей доброй воли, гибкости и компромисса", - говорится в заявлении Блинкена, размещенном на сайте госдепа.

Блинкен подчеркнул, что в ходе переговоров в Арлингтоне главы МИД Армении и Азербайджана "добились существенного прогресса в решении сложных вопросов" и "оба продемонстрировали искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между их двумя странами".

По его словам, усилия Армении и Азербайджана по обеспечению прочного и устойчивого мира "будут и впредь пользоваться полной поддержкой со стороны США".

Во внешнеполитическом ведомстве Армении в свою очередь заявили, что в результате переговоров в США главы МИД Армении и Азербайджан добились прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта соглашения о мире.

МИД Азербайджана сообщал, что Баку и Ереван по итогам переговоров в Арлингтоне достигли договоренности по некоторым пунктам проекта мирного договора, но по некоторым основным моментам позиции сторон отличаются.

Азербайджан США Энтони Блинкен Армения
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