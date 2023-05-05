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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Китай выразил готовность внести вклад в урегулирование украинского кризиса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Китай готов координировать с Россией усилия, направленные на политическое урегулирование украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво добиваться мира и продвигать переговоры, а также готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", - говорится в размещенном на сайте МИД КНР сообщении о встрече министров на "полях" заседания СМИД ШОС в Индии.

В нем подчеркивается, что Лавров отметил, что Россия придает большое значение китайскому документу по урегулированию украинского кризиса, "согласна с принципиальной позицией Китая и готова поддерживать тесные контакты с Китаем в откровенной манере".

Глава МИД КНР отметил растущую активность обеих сторон в деле реализации договоренностей глав двух государств, достигнутых в ходе визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина.

"Китай готов сотрудничать с Россией для реализации важного консенсуса глав двух государств, укрепления стратегических связей, а также консолидации и углубления сотрудничества в различных областях", - подчеркнул Цинь Ган.

Стороны договорились укреплять координацию и сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких, как ШОС, страны БРИКС, G20 и ООН, "противостоять различным формам гегемонии, защищать общие интересы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, а также обеспечивать международную справедливость", - отметил МИД Китая.

Они также "согласились наращивать координацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять новой холодной войне и поддерживать региональный мир и стабильность", говорится в сообщении.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Тогда Цинь Ган заявлял, что прекращение кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Китай Цинь Ган Сергей Лавров Россия
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