Киссинджер заявил о возможных переговорах по урегулированию на Украине в конце 2023 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что при участии Китая переговоры по решению конфликта на Украине могут произойти в конце текущего года.

"Теперь, когда Китай включен в переговорный процесс, все должно поменяться. Я думаю, к концу года может появиться стремление к переговорным процессам и даже - реальные переговоры", - сказал Киссинджер в эфире телеканала CBS.

Кроме того, Киссинджер заявил, что не против в роли советника принять участие в контактах США с российской стороной.

"Я склонен к тому, чтобы сделать это", - сказал Киссинджер, отвечая на вопрос о том, согласился бы он на такую роль, если бы американский президент его попросил о помощи.

В минувшую пятницу министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов координировать с Россией усилия, направленные на политическое урегулирование украинского кризиса.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Тогда Цинь Ган заявлял, что прекращение кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.