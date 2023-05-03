Блинкен заявил, что США не против участия Китая в урегулировании на Украине

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон не против участия КНР в усилиях по нормализации ситуации на Украине, однако любые мирные инициативы должны учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В принципе нет ничего плохого в том, что Китай или какие-то иные страны со значительным влиянием будут добиваться справедливого и прочного мира. Мы приветствовали бы это, и, конечно, возможно, что Китай сыграет роль", - сказал он.

По его словам, предложенный ранее Пекином план урегулирования ситуации на Украине содержит положительные моменты.

"Любое мирное решение должно в самой своей основе отражать принципы Устава ООН в том, что касается территориальной целостности, суверенитета", - подчеркнул госсекретарь США.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в газете "Известия", заметил, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.