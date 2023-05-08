МИД КНР обвинил Вашингтон в подрыве "позитивного импульса" развития отношений с Пекином

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты своей политикой в отношении Китая подорвали позитивные моменты в области развития отношений между двумя странами, нарушив договоренности, достигнутые председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом в ходе встречи на Бали в ноябре 2022 года, заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

"В ноябре прошлого года председатель Си Цзиньпин и президент Байден успешно встретились на Бали и достигли важного консенсуса. Однако с тех пор серия лживых высказываний и действий американской стороны подорвали с таким трудом завоеванный позитивный импульс развития китайско-американских отношений", - цитирует МИД КНР слова министра в ходе встречи с послом США в Пекине Николасом Бернсом.

По словам китайского дипломата, "согласованные обеими сторонами программы диалога и сотрудничества были нарушены, и отношения между двумя странами вновь натолкнулись на ледяной панцирь".

Цинь Ган сказал, что в настоящее время "крайне важно стабилизировать китайско-американские отношения, избежать их движения по нисходящей спирали и предотвратить несчастные случаи между Китаем и Соединенными Штатами".

Он призвал Вашингтон "скорректировать свое восприятие Китая". Министр, заявив, о важности поддержания контактов и диалога, подчеркнул, что нельзя "говорить о коммуникации, а с другой стороны продолжать подавлять и сдерживать Китай".

Глава МИД потребовал от США "уважать основные принципы и красную линию Китая, прекратить наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", в частности, в тайваньском вопросе. Он отметил, что необходимо "прекратить опустошать принцип "одного Китая" и поддерживать сепаратистские силы "независимости Тайваня", потворствовать им".

Сообщение о встрече размещено на сайте МИД КНР.