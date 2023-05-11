МИД КНР подтвердил приверженность Китая содействию по урегулированию кризиса на Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Цинь Ган подтвердил, что позиция Китая по украинскому вопросу заключается в скорейшем мирном урегулировании конфликта.

"Китай привержен содействию политическому урегулированию кризиса, поддерживая связь со всеми сторонами, и будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - сказал он на встрече в Париже с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Как сообщает китайский МИД, "Цинь Ган представил позицию Китая и его работу по украинскому вопросу и подчеркнул, что четыре положения, предложенные Президентом Си Цзиньпином, являются отправной точкой для Китая в рассмотрении украинского кризиса и его разрешения".

Китайский министр заявил о готовности КНР развивать отношения сотрудничества и обмена с Францией в различных областях, в том числе по международным вопросам.

Он обратил внимание на необходимость поддержания Европой независимого подхода к отношениям с Китаем.

"Китай всегда рассматривал Европу как всеобъемлющего стратегического партнера и всегда четко поддерживал стремление Европы укреплять свою стратегическую автономию и играть активную роль на международной арене, а также выступал за то, чтобы отношения Китая и ЕС не были направлены против третьих сторон, привязаны к ним или подчинялись им", - заявил Цинь Ган.

Ранее Си Цзиньпин завил, что для урегулирования украинского кризиса важно соблюдать четыре положения: соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать законные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.