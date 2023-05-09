В СБ Армении подтвердили планы Алиева и Пашиняна провести встречу в Кишиневе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Брюсселе 14 мая, после чего запланирована еще одна встреча в Кишиневе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"К этой встрече присоединятся президент Франции и канцлер Германии", - сказал Григорян журналистам в Ереване во вторник.

"Считаю, что попытаемся работать в том направлении, чтобы по возможности приблизить позиции и достичь прогресса", - отметил он.

Григорян заявил, что место подписания возможного соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном не определено.

"Где появится возможность достичь прогресса и достичь окончательного согласия, там и будет подписано", - сказал он.

В понедельник Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Алиев и Пашинян проведут 14 мая при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля переговоры в Брюсселе, а 1 июня планируют встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Позднее пресс-служба Евросовета подтвердила информацию о встрече 14 мая.