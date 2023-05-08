Глава Евросовета, премьер Армении и президент Азербайджана проведут встречу 14 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель 14 мая проведет встречу с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым по нормализации обстановки в Закавказье, сообщает пресс-служба совета.

"Лидеры договорились провести трехстороннюю встречу 14 мая в Брюсселе", - говорится в пресс-релизе Евросовета.

Отмечается, что стороны согласились проводить столько встреч в таком формате, сколько потребуется для урегулирования ситуации в регионе.

Участники переговоров также обсудят планы по встрече 1 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Таким образом, ЕС подтвердил появившуюся ранее в понедельник в СМИ информацию о переговорах Пашиняна и Алиева при содействии главы Евросовета 14 мая в Брюсселе. В частности, об этом сообщала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.