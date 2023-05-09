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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Посол РФ в Ереване сообщил, что Пашинян и Алиев вскоре встретятся в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве, сообщил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"В скором времени состоится встреча в Москве", - сказал он журналистам во вторник.

Копыркин заявил, что РФ предпринимает активные посреднические усилия для установления мира на Южном Кавказе.

"Россия очень серьезно относится к своим союзническим обязательствам в отношении Армении и предпринимает все возможные усилия для того, чтобы здесь наступила эпоха мира, безопасности и развития", - отметил посол.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Пашинян и Алиев проведут встречу в Брюсселе 14 мая, после чего запланирована еще одна встреча в Кишиневе.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Никол Пашинян Сергей Копыркин
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