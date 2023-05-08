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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Главы Азербайджана и Армении проведут 14 мая переговоры в Брюсселе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 14 мая при содействии главы Евросовета Шарля Мишеля переговоры в Брюсселе, пишет в понедельник Financial Times.

"Председатель Европейского совета Шарль Мишель организует в воскресенье (14 мая - ИФ) встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сообщили изданию три официальных лица, осведомленные о подготовке встречи.

Встреча в Брюсселе является "важным признаком прогресса", - заявил на условиях анонимности один из трех официальных лиц, добавив, что усилия ЕС и США дополняют друг друга.

По словам двух официальных лиц, Алиев, Пашинян и Мишель также планируют провести 1 июня встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

Азербайджан Армения
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