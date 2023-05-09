Чавушоглу назвал целью саммита по Сирии обеспечение стабильности в этой республике

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии, которая запланирована на 10 мая в Москве, должна помочь в установлении стабильности в Сирии и гарантировать ее территориальную целостность, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наша цель - добиться постоянной стабильности и мира в Сирии, сотрудничать в борьбе с террористическими организациями Сил самообороны сирийских курдов (YPG) и Рабочей партии Курдистана, которые хотят разделить Сирию и угрожать нам оттуда. Также нужно гарантировать, что сирийцы, находящиеся в Турции, вернутся домой - добровольно и безопасно", - приводит слова министра Anadolu.

Как добавил Чавушоглу, "я надеюсь, что завтрашняя встреча будет плодотворной".

5 мая Чавушоглу также сказал, что намеревается провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" этого саммита.

В декабре прошлого года в Москве состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны заговорили о возможности постепенной нормализации.

В апреле в Москве провели встречу главы оборонных ведомств РФ, Турции, Сирии и Ирана. Тогда в Минобороны Турции отмечали, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны подчеркнули важность продолжения диалога в четырехстороннем формате.